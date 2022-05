Conférence – Les eaux miraculeuses et guérisseuses de Bretagne

Par Christophe Auray, vétérinaire et collecteur des traditions populaires en Bretagne. Sa recherche sur les fontaines guérisseuses et la place de l'eau dans la culture populaire s'inscrit dans un regard historique complété par une enquête pour évaluer les pratiques contemporaines autour des fontaines. Entrée libre. Mercredi 20 juillet 2022 – 20h30 – Chapelle Saint-Buc

