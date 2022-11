Conférence « Les duos d’Opéra » par Denis Gauthier Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut Catégories d’évènement: Laroque-Timbaut

Lot-et-Garonne

Conférence « Les duos d’Opéra » par Denis Gauthier Laroque-Timbaut, 18 novembre 2022, Laroque-Timbaut. Conférence « Les duos d’Opéra » par Denis Gauthier

Salle des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

2022-11-18 14:30:00 – 2022-11-18 Laroque-Timbaut

Lot-et-Garonne Laroque-Timbaut EUR 3 3 L’association Patrimoine et Culture vous propose « Les duos d’Opéra » une conférence, présenté par Denis Gauthier, à la salle des fêtes de Laroque-Timbaut. L’association Patrimoine et Culture vous propose « Les duos d’Opéra » une conférence présenté par Denis Gauthier, à la salle des fêtes de Laroque-Timbaut. +33 6 83 93 38 40 Asso Patrimoine et Culture

Laroque-Timbaut

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Laroque-Timbaut, Lot-et-Garonne Autres Lieu Laroque-Timbaut Adresse Salle des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne Ville Laroque-Timbaut lieuville Laroque-Timbaut Departement Lot-et-Garonne

Conférence « Les duos d’Opéra » par Denis Gauthier Laroque-Timbaut 2022-11-18 was last modified: by Conférence « Les duos d’Opéra » par Denis Gauthier Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut 18 novembre 2022 Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne Salle des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne