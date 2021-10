Conférence : Les Ducs de Bretagne, Seigneurs de Concarneau Concarneau, 5 décembre 2021, Concarneau.

Conférence : Les Ducs de Bretagne, Seigneurs de Concarneau 2021-12-05 – 2021-12-05 Place du Général De Gaulle Pôle culturel

Concarneau Finistère Concarneau

Longtemps inféodée, tantôt aux rois de France, tantôt aux rois d’Angleterre, la Bretagne naît véritablement au milieu du 14ᵉ siècle. C’est la Guerre de Succession de Bretagne (1341 – 1364) suite au décès du duc Jean III, mort sans héritier, qui fera émerger la dynastie des Montfort et la naissance d’un

véritable État breton qui restera indépendant jusqu’au mariage de Anne de Bretagne et le rattachement au royaume de France en 1532.

Il subsiste encore aujourd’hui en Bretagne nombre de réalisations architecturales datant cette époque. Concarneau en est un

témoin privilégié.

Tarif visite et conférence : 9€

patrimoine@concarneau.fr +33 2 98 50 37 18

