Conférence : les discriminations à l'entrée en master Université d'Angers – Faculté de droit, d'économie et de gestion Angers, lundi 25 mars 2024.

Conférence : les discriminations à l’entrée en master L’Université d’Angers accueille Yannick L’horty, professeur d’économie qui a mené des campagnes de testing au niveau national pour mesurer l’ampleur des discriminations d’accès en master. Lundi 25 mars, 14h15 Université d’Angers – Faculté de droit, d’économie et de gestion

En 2021 et 2022, deux campagnes de testing ont été organisées au niveau national pour mesurer l’ampleur des discriminations d’accès aux formations de master à l’encontre de certaines populations. Yannick L’horty, professeur d’économie à l’Université Gustave Eiffel et membre de l’équipe de recherche qui a mené ces travaux, viendra en présenter les résultats à l’occasion de la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Ces études sont portées par l’Observatoire national des discriminations et de l’égalité dans le supérieur (Ondes), France Universités et l’Université Gustave Eiffel avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du Défenseur des droits et de la Commission permanente des chargé·es de mission Égalité et Diversité. Elles analysent les effets de plusieurs critères de discrimination :

Testing de 2021 : l’origine et le handicap

Testing de 2022 : le genre et l’origine

Université d'Angers – Faculté de droit, d'économie et de gestion 13 All. François Mitterrand, 49100 Angers

Université d’Angers