2022-10-17 15:00:00 – 2022-10-17 17:00:00

Anaïs Lancelot, jeune auteur d’une Thèse en Histoire Médiévale vient présenter l’étude faite dans son livre édité aux Editions Complicités (Paris).

Gratuit, sans réservation.

Séance organisée par Fontenay, ville d’art et d’histoire.

Les derniers ducs d’Aquitaine : les « règnes » de Guillaume X et d’Aliénor d’Aquitaine entre pouvoir et résistance (1126-1152).

La première moitié du XIIe siècle voit la fin de la dynastie des comtes de Poitou et ducs d’Aquitaine. Guillaume X et sa fille Aliénor d’Aquitaine en sont les derniers princes avant les Plantagenêts.

Cette puissante principauté est alors à son apogée et rayonne sur l’Europe. Elle couvre presque la moitié la moitié de la France de l’époque dont le Bas-Poitou (correspondant au Sud Vendée actuel).

Guillaume X dit le Toulousain (« règnant » 1126-1136) est un chef particulier , fils de Guillaume IX le Troubadour et père d’Aliénor, Voici donc la présentation des dernières découvertes sur ces deux grands personnages, leur politique, leur gestion de l’Aquitaine et les événements du XIIe siècle et de la féodalité.

