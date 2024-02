Conférence: Les défis de la lutte contre l’artificialisation des sols Théâtre municipal Saint-Dizier, jeudi 29 février 2024.

Conférence: Les défis de la lutte contre l’artificialisation des sols Dans le cadre du cycle « Dans la nature de l’Homme », la ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne proposent une conférence animée par Julien Fosse le jeudi 29 février à 18h30. Jeudi 29 février, 18h30 Théâtre municipal Entrée libre

Début : 2024-02-29T18:30:00+01:00 – 2024-02-29T20:30:00+01:00

Vétérinaire, docteur en biologie et ancien auditeur du cycle des hautes études européennes de l’ENA, Julien Fosse animera la prochaine conférence proposée par la Ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne qui traitera des « défis de la lutte contre l’artificialisation des sols ». Souveraineté alimentaire, production de bioénergies, séquestration de carbone, protection de la biodiversité, étalement urbain : les sols sont au cœur de très nombreux enjeux, mis à jour par l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN).

Quelles sont les conséquences de l’artificialisation des sols sur l’environnement? Et peut-on concilier protection des terres et développement économique?

Pour répondre à ces questions, il est indispensable de disposer d’un état des lieux précis de l’artificialisation en France et des pistes de limitation raisonnée de la consommation des terres.

Théâtre municipal Place Aristide Briand Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

