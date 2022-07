Conférence Les défenses de la côte Nord-médoc au XIXe siècle Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet Catégories d’évènement: Gironde

Vendays-Montalivet

Conférence Les défenses de la côte Nord-médoc au XIXe siècle Vendays-Montalivet, 26 juillet 2022, Vendays-Montalivet. Conférence Les défenses de la côte Nord-médoc au XIXe siècle

Avenue Jean Moulin Grange du Patrimoine Vendays-Montalivet Gironde Grange du Patrimoine Avenue Jean Moulin

2022-07-26 20:30:00 – 2022-07-26 23:30:00

Grange du Patrimoine Avenue Jean Moulin

Vendays-Montalivet

Gironde Conférence Les défenses de la côte Nord-médoc au XIXe siècle Conférence Les défenses de la côte Nord-médoc au XIXe siècle +33 6 49 57 17 35 Conférence Les défenses de la côte Nord-médoc au XIXe siècle Mairie de Vendays-Montalivet

Grange du Patrimoine Avenue Jean Moulin Vendays-Montalivet

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Vendays-Montalivet Autres Lieu Vendays-Montalivet Adresse Vendays-Montalivet Gironde Grange du Patrimoine Avenue Jean Moulin Ville Vendays-Montalivet lieuville Grange du Patrimoine Avenue Jean Moulin Vendays-Montalivet Departement Gironde

Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendays-montalivet/

Conférence Les défenses de la côte Nord-médoc au XIXe siècle Vendays-Montalivet 2022-07-26 was last modified: by Conférence Les défenses de la côte Nord-médoc au XIXe siècle Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet 26 juillet 2022 Avenue Jean Moulin Grange du Patrimoine Vendays-Montalivet Gironde

Vendays-Montalivet Gironde