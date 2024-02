Conférence Les décors érotiques dans l’Empire romain Association Centre Culturel E Agostini Cassis, mardi 12 mars 2024.

L’Art et la morale L’analyse des décors érotiques dans l’empire romain.

Présentée par Cyril Dumas Conservateur, Conférencier

L’analyse de l’art piégé dans ses préjugés.

Mosaïques, peintures sculptures, fresques, céramiques, l’art romain sous toutes ses formes participe à la gloire de l’empire. Pourtant, l’analyse des décors érotiques antiques est un sujet méconnu et peu étudié. Bien que ces représentations sexuelles étaient légions à l’époque romaine, peu d’entre elles ont supporté le filtre de la censure moderne. Cette iconographique singulière illustre Priape qui est le dieu le plus représenté du monde romain.



Corrélativement, de nombreux décors de céramiques et de fresques révèlent l’intimité du couple. L’ensemble de ces images semble exhorter à la luxure et au goût pour la licence. Pourtant aujourd’hui, à l’obsession du réalisme succède une étape nouvelle avec la priorité donnée au symbolique . 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-12

Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@centreculturelcassis.com

