Conférence : Les déchiffreurs de génomes Figeac, 2 juin 2022, Figeac.

2022-06-02 20:30:00

Figeac Lot Décrypter les informations contenues dans les gènes est un enjeu scientifique majeur, notamment concrétisé par l’ARN messager. Des récents progrès de la recherche dans ce domaine à la concurrence entre scientifiques, découvrez les secrets du code génétique. Rendez-vous proposé par L’Astrolabe Grand-Figeac dans le cadre de Eurêka Figeac- Conférence de Jean-Jacques Pernelle, chercheur au Genoscope mediatheques@grand-figeac.fr +33 5 65 34 66 77 Fondation Jan Michalski (c) Wiktoria Bosc

