Conférence – Les débuts du paléolithique récent et l'émergence d'Homo Sapiens en Eurasie Occidentale Les Eyzies, 11 juin 2022

Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-06-11 18:30:00 – 2022-06-11 Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies

Animée par Nicolas Teyssandier

Après une longue trajectoire sur le continent africain puis au Proche-Orient, Homo sapiens apparaît en Europe il y a environ 45 000 ans.

Le faible nombre de vestiges humains rend cependant difficile une compréhension approfondie des modes de vie et des cultures matérielles de ces premiers humains anatomiquement modernes sur le continent européen.

En se basant sur les données les plus récentes, cette conférence propose un tour d’horizon des grands courants culturels aujourd’hui connus en Europe entre 45 000 et 37 000 avant le présent rendant compte de la trajectoire singulière des premiers groupes d’humains modernes s’installant en Europe. Nous mettrons en particulier l’accent sur les relations unissant les premières phases de l’Aurignacien et des industries dites de transition comme le Châtelperronien.

+33 5 53 06 45 45

Musée national de Préhistoire

