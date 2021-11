Conférence – Les débuts des châteaux forts en Alsace Rosheim, 25 novembre 2021, Rosheim.

Conférence – Les débuts des châteaux forts en Alsace Rosheim

2021-11-25 20:00:00 – 2021-11-25 21:30:00

Rosheim Bas-Rhin

Plongez dans l’histoire avec Bernhard Metz et les châteaux d’Ottrott, Guirbaden et Purpurkopf n’auront plus de secrets pour vous.

Leur histoire vous sera présentée par Bernhard Metz.

+33 3 88 49 25 94

Rosheim

