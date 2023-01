Conférence : les dangers du fromage par la Compagnie Opus Melle Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Melle

Conférence : les dangers du fromage par la Compagnie Opus Melle, 20 janvier 2023, Melle
Café du Boulevard Place René Groussard Melle

2023-01-20

Place René Groussard Café du Boulevard

Melle

Deux-Sèvres Conférence « Les Dangers du Fromage » par la compagnie OPUS

Vendredi 20 Janvier à 21h au Café du Boulevard à Melle Mr Grappin, du « très sérieux » Observatoire des Risques Alimentaires, vous invite à une réunion d’information sur les risques liés à la consommation des fromages au lait cru. De la surcharge pondérale à la menace transalpine, en passant par les guerres intestinales ou les invasions bactériologiques, vous saurez tout sur les dangers qui vous guettent à chaque bouchée de Cabecou, de Roquefort ou même de Mont d’Or… « Le fromage est au terrien ce que le naufrage est au marin » avait coutume de dire le commandant Cousteau. Grace à cette fausse conférence illustrée, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas ! Conférence « Les Dangers du Fromage » par la compagnie OPUS

