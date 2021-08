Messeix Messeix Messeix, Puy-de-Dôme Conférence Les Crimes de Bourg-Lastic Messeix Messeix Catégories d’évènement: Messeix

Conférence Les Crimes de Bourg-Lastic 2021-08-21 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-21 18:30:00 18:30:00 Les Gannes 2 allée des sorbiers

Messeix Puy-de-Dôme Messeix Conférence historique donnée par Laurent Battut au sujet des crimes nazis à Bourg-Lastic en été 1944. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace du nouveau livre de Laurent Battut. la.battut@laposte.net +33 6 63 84 89 80 dernière mise à jour : 2021-08-05 par

