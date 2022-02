CONFERENCE – LES COUPLES MYTHIQUES DE L’ART – 3EME OPUS Béziers, 25 février 2022, Béziers.

CONFERENCE – LES COUPLES MYTHIQUES DE L’ART – 3EME OPUS Béziers

2022-02-25 18:00:00 – 2022-02-25

Béziers Hérault

Un artiste est souvent considéré comme un génie solitaire mais certaines œuvres portent la marque de leur vie amoureuse et intime, inspiratrice de leur art. Benoîte Bagan vous parlera de la « petite » histoire de ces personnages hors du commun qui ont marqué le monde et laissé une trace indélébile dans l’Histoire de l’Art.

Pour ce troisième opus, nous aborderons les relations complexes entre Gustav Klimt/Émilie Flöge et Egon Schiele/Wally Neuzil.

Entrée libre, inscription obligatoire.

+33 4 67 36 81 60

MAM

Béziers

