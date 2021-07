Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Conférence: Les conduites à risque Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Conférence: Les conduites à risque 2021-08-19 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-19 22:00:00 22:00:00 Centre des Congrès le Majestic 241 all du Majestic

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Dans cette conférence à plusieurs voix, nous nous interrogerons sur le sens et les mobiles parfois inconscients des conduites à risque, ainsi que sur leur significations sociales.

Avec David Le Breton, sociologue, Blaise Agresti, PGHM, et Vivian Bruchez dernière mise à jour : 2021-07-21 par

