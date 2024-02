Conférence : les compositrices du moyen-âge à la période baroque (XIIème-XVIIème siècles) Bibliothèque Buffon Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 18h00 à 19h30

.Public adultes. gratuit

À partir du XXe siècle, les femmes ont progressivement gagné une place plus importante dans le monde de la musique, et l’on trouve aujourd’hui un grand nombre de compositrices, même si le combat pour la reconnaissance est encore long. Le chemin a été très difficile, principalement pour des raisons culturelles. Et pourtant, les femmes ont été nombreuses à pouvoir exercer leurs talents dans ce domaine habituellement réservé aux hommes. L’histoire les a continuellement oubliées.

Guillaume Kosmicki propose de présenter quelques compositrices, au travers des périodes du Moyen-Âge à la période baroque, de Hildegard von Bingen (XIIe siècle) à Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729), en passant par Maddalena Casulana, Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Isabella Leonarda… C’est l’occasion de constater que, si certains contextes ont été parfois plus favorables à l’essor de leurs vocations suivant les époques et les lieux, elles ont toujours été présentes dans le monde de la musique.

Guillaume Kosmicki est musicologue, auteurs de plusieurs ouvrages publiés chez le Mot et le Reste dont le tout dernier s’intitule, « Compositrices, une autre histoire de la musique » paru en février 2023.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005

Contact : +33155432525

Guillaume Kosmicki Compositrices du Moyen-Âge à la période baroque