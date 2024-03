Conférence Les coffrets de la fin du Moyen-Age Bibliothèque salle Mathurin-Monier Dinan, vendredi 15 mars 2024.

L’oeuvre du mois une action du Musée de Dinan et de la Bibliothèque

Conférence de Michel Huynh, conservateur général du patrimoine, Musée de Cluny

Datés du début du XVIe siècle, les deux coffrets en fer réticulé sur âme de bois du Musée de Dinan sont équipés d’une serrure à moraillon et d’un mécanisme de fermeture ingénieux. Il n’existe que quelques dizaines de coffrets de ce type en France dont quatorze sont conservés à la BNF et une dizaine exposés au Musée de Cluny. Certains sont tapissés d’une

estampe, à l’intérieur. À quoi pouvaient-ils bien servir ? On ignore encore leur usage exact car aucun d’entre eux n’a été retrouvé avec son contenu. Face aux différentes hypothèses avancées pour expliquer l’usage de ces coffrets, une paraît néanmoins plus probable. Par leur format et leurs proportions, ces écrins ont pu être destinés aux transports de livres précieux, tels que des livres d’heures. Le coffret offrait au livre une double protection une protection matérielle constituée de la serrure à moraillon, de la clé et du mécanisme de fermeture ; une protection spirituelle en la présence d’estampes religieuses à l’intérieur du couvercle.

La conférence du vendredi 15 mars traitera des coffrets de manière générale (1300-1500) puis se concentrera sur les coffrets à estampe.

Le conférencier Michel Huynh

Conservateur général du patrimoine au Musée de Cluny (Musée National du Moyen-Âge), Michel Huynh a la charge du mobilier, des armes, des objets de la vie quotidienne, de l’hôtel des abbés de Cluny, et de l’ensemble des collections postérieures au XVIe siècle. Il est coauteur de Sacré Moyen-Âge ! Pour en finir avec les idées reçues (2011) et du catalogue d’exposition Mystérieux coffrets estampes au temps de La Dame à la Licorne (2019).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15

Bibliothèque salle Mathurin-Monier 20 Rue Waldeck-Rousseau

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne bm@dinan.fr

