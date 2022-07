Conférence « Les chevaux et les Hommes ou… de la Nature à la Culture ».

Conférence « Les chevaux et les Hommes ou… de la Nature à la Culture »., 28 juillet 2022, . Conférence « Les chevaux et les Hommes ou… de la Nature à la Culture ».



2022-07-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-28 Les chevaux et les Hommes ou… de la Nature à la Culture, par Jean-Luc Guadelli, Directeur de recherches CNRS. dernière mise à jour : 2022-07-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville