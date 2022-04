Conférence [LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ PAR LE COMMINGES ET LE VAL D’ARAN] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Conférence [LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ PAR LE COMMINGES ET LE VAL D’ARAN] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 7 avril 2022, Toulouse. Conférence [LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ PAR LE COMMINGES ET LE VAL D’ARAN]

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le jeudi 7 avril à 18:00

_**07.04**_ **|** _**18h-20h**_ **Avec l’Association des Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne et l’association Les chemins de la liberté par le Comminges et le Val d’Aran** _Par Jacques Simon, président de l’association Les chemins de la liberté par le Comminges et le Val d’Aran_ Frontière naturelle, la chaine des Pyrénées dans sa partie Haut Garonnaise, fût le théâtre, durant la guerre d’Espagne et la seconde guerre mondiale, de multiples évasions. Fuyant un régime totalitaire et particulièrement inhumain, des centaines d’hommes, femmes et enfants empruntèrent, parfois au péril de leur vie, des chemins souvent escarpés et enneigés, dans le but de recouvrer la liberté. Réfractaires au STO, juifs, militaires ou simples citoyens, tous plus ou moins poursuivis ou recherchés, franchirent ces montagnes abruptes accompagnés par des passeurs dont l’engagement et le courage doivent être rappelés.

entrée libre, inscription conseillée, gratuit

Théâtre de la guerre d’Espagne et de la Seconde Guerre mondiale, les Pyrénées sont les lieux propices aux évasions des persécutés. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Conférence [LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ PAR LE COMMINGES ET LE VAL D’ARAN] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 2022-04-07 was last modified: by Conférence [LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ PAR LE COMMINGES ET LE VAL D’ARAN] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 7 avril 2022 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne