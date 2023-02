CONFÉRENCE : LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ, ÉVADÉS DE FRANCE ET PASSEURS Frontignan Frontignan Catégories d’Évènement: Frontignan

CONFÉRENCE : LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ, ÉVADÉS DE FRANCE ET PASSEURS

Centre culturel François Villon, Frontignan
6 mars 2023

L'appellation « Évadés de France » regroupe les individus qui cherchèrent à gagner l'Afrique du Nord ou Londres soit pour regagner leurs bases, notamment les pilotes, soit pour s'enrôler dans les FFL, et tous ceux qui pourchassés en raison de critères politiques et raciaux – « les indésirables » – tentaient de se mettre à l'abri. Pour la grande majorité, « l'évasion » se faisait la plupart du temps par le franchissement de la cordillère pyrénéenne de 1940 à 1944.

