Conférence « Les chantiers de fouilles à Coucy : bilans et projets »

Depuis 2018, le Centre des monuments nationaux permet à l'Association de Mise en Valeur du Château de Coucy (AMVCC), en partenariat avec le Département de l'Aisne, de réaliser des fouilles dans la basse-cour de la forteresse. Dans ce cadre, des cuisines monumentales du XVe siècle ont été mises au jour. Une découverte extraordinaire et rare pour la connaissance des usages culinaires des élites à la fin du Moyen Âge. En juillet 2021, un nouveau sondage a été réalisé aux pieds de l'une des tours de la basse-cour, levant de nouvelles pistes de connaissances autour des origines de la forteresse d'Enguerrand III. Cet événement est gratuit et ouvert à tout âge.

