Conférence “Les Cathares”par Jean-Luc Aubarbier Arcachon, 22 novembre 2021, Arcachon.

Conférence “Les Cathares”par Jean-Luc Aubarbier Palais des Congrès Bd Prom. Veyrier Montagnères Arcachon

2021-11-22 15:00:00 – 2021-11-22 Palais des Congrès Bd Prom. Veyrier Montagnères

Arcachon Gironde

“Les Cathares” par Jean-Luc Aubarbier.

La tragédie cathare reste dans les mémoires des habitants du Sud Ouest, même si son histoire est mal connue.

Elle symbolise le droit de penser différemment, et la colonisation d’une véritable civilisation du Sud (l’art des Troubadours),

par les barons franciliens.

Entre l’an Mil et le début du XIV°siècle qui voit s’éteindre les derniers cathares, un art de vivre est né et a disparu.

+33 5 56 83 44 44

