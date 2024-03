CONFÉRENCE LES CAHIERS DE DOLÉANCES DE 1789 EN PAYS DE RETZ Rue du Clos du pin La Bernerie-en-Retz, samedi 23 mars 2024.

La Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR) vous propose une conférence sur les Cahiers de Doléances de 1789 en pays de Retz

Cette conférence sera animée par Jean-Luc Ricordeau, vice-président de la SHPR et Alain Juno, SHPR et président d’Abbatiale et Découvertes, l’association d’histoire de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.



Thème de la conférence Dans le contexte des Etats généraux de 1789, la rédaction des Cahiers de Doléances constitue le premier sondage d’opinions réalisé auprès des Français à l’échelon national. Au-delà des formules directement issues des formulaires-modèles préalablement fournis aux assemblées paroissiales, certains cahiers du pays de Retz révèlent les véritables préoccupations du quotidien. Ce sont des aspirations à moins de contraintes et à davantage de respect.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23

Rue du Clos du pin La Gare

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire francois.asin@shpr.fr

