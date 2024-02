Conference « Les cadRes de Berthe, Edouard et Edgar » Galerie d’Art Christian Delobel Ouistreham, vendredi 1 mars 2024.

Conférence sur l’histoire de l’art de ces impressionnistes animé par Pascal Minart, association Artotem, dans le cadre de l’exposition des peintures d’Alexis Defortescu et des photographies d’Olivier Gherrak; Cadrage(s) Quand peinture et photographie se confondent…

Nombre de places limité sur réservation

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:00:00

fin : 2024-03-01 19:30:00

Galerie d’Art Christian Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

