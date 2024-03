Conférence « Les bienfaits et risques de la pratique sportive sur le cerveau » Saint-Loup-Lamairé, vendredi 5 avril 2024.

Dans le cadre de l’exposition « Courir », une conférence est proposée à 18 h 30 « Les bienfaits et risques de la pratique sportive sur le cerveau » avec Marie Pierre Mazière, docteure, médecin de rééducation et du sport, médecin au club de Rugby du SA XV (Pro D2), de l’équipe de France de Savate boxe Française et du pôle France para tennis de table adapté au Creps de Poitiers. Conférence proposée dans le cadre de la science se livre 2024, en partenariat avec l’Espace Mendès France. » L’activité physique et sportive est reconnue comme bénéfique pour la santé physique et mentale. Cependant en fonction de l’intensité de la pratique, de ses modalités et de son encadrement, certaines pratiques deviennent délétères pour le cerveau. Comment prévenir ces risques ? « . Informations 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine media-tech@saint-loup-lamaire.fr

