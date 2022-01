CONFÉRENCE – LES BIENFAITS DE LA NATURE SUR L’HOMME Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

CONFÉRENCE – LES BIENFAITS DE LA NATURE SUR L’HOMME Metz, 25 janvier 2022, Metz. CONFÉRENCE – LES BIENFAITS DE LA NATURE SUR L’HOMME CLOÎTRE DES RÉCOLLETS 1 rue des Récollets Metz

2022-01-25 14:30:00 14:30:00 – 2022-01-25 CLOÎTRE DES RÉCOLLETS 1 rue des Récollets

Metz Moselle Visite du musée de la biodiversité et conférence sur les bienfaits de la nature sur l’homme de Jacques Florentin. http://metz.fr/ CLOÎTRE DES RÉCOLLETS 1 rue des Récollets Metz

