Persac Château de la Mothe 86320 Persac Persac, Vienne Conférence LES BEAUX JOURS D ANGLE Dimanche 22 Aout Persac Château de la Mothe 86320 Persac Persac Catégories d’évènement: Persac

Vienne

Conférence LES BEAUX JOURS D ANGLE Dimanche 22 Aout Persac Château de la Mothe 86320 Persac, 22 août 2021, Persac. Conférence LES BEAUX JOURS D ANGLE Dimanche 22 Aout Persac

Château de la Mothe 86320 Persac, le dimanche 22 août à 17:30

Conférence de Nadia et Fraançois Bigot dans les salons du Chateau de la Mothe 86320 Persac à 17h30 Technique de broderie ancestrale maintenue en vie grâce à la mobilisation des brodeuses et brodeurs d’Angle sur Anglin Château de la Mothe 86320 Persac rue de la Mothe 86320 persac Persac Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T17:30:00 2021-08-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Persac, Vienne Autres Lieu Château de la Mothe 86320 Persac Adresse rue de la Mothe 86320 persac Ville Persac lieuville Château de la Mothe 86320 Persac Persac