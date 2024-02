CONFÉRENCE LES BASES DE L’AROMATHÉRAPIE Villers-lès-Nancy, samedi 2 mars 2024.

Un peu d’histoire sur les huiles essentielles.

Qu’est-ce qu’une huile essentielle ? un hydrolat ? une essence ? une huile végétale ?

Nom vernaculaire, nom latin et chémotype (avec exemples et olfactions comparatives)

Les différents modes d’application en aromathérapie, avantages et inconvénients des uns et des autres.

Contrindications et précautions.

Critères de qualité.

Au terme de la conférence, les participants repartiront avec une vue claire sur les huiles essentielles, produits naturels et concentrés, dont les propriétés et applications nécessitent d’être éclaircies.Tout public

0 EUR.

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est

