Conférence : Les artistes visionnaires – Frida Kahlo #1 Périgueux

2021-12-13 – 2021-12-13

Périgueux Dordogne EUR 4 6 Dans le cadre du partenariat des Amis du Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord (AMAAP) avec l’Association Ciné-Cinéma, un cycle « Artistes visionnaires » est proposé.

Chaque séance sera précédée d’une conférence au Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord. second rendez-vous : Frida Kahlo lundi 13 décembre 2021 : Conférence au MAAP à 17h30

jeudi 16 décembre 2021 : Frida, Viva la Vida de Giovanni Troilo, au Multiplex à 20h00 Ce partenariat donne droit au tarif Cine-Cinéma, soit 5,50 € la séance, à tous les adhérents de l’AMAAP. Dans le cadre du partenariat des Amis du Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord (AMAAP) avec l’Association Ciné-Cinéma, un cycle « Artistes visionnaires » est proposé. second rendez-vous : Frida Kahlo

