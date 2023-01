Conférence : les artistes femmes dans l’histoire de l’art Sélestat, 8 février 2023, Sélestat Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Sélestat.

Conférence : les artistes femmes dans l’histoire de l’art

2023-02-08 18:30:00 – 2023-02-08 20:00:00

EUR Quelle est la place des femmes dans l’histoire de l’art ? Comment se sont-elles émancipées en tant qu’artistes ? Y-a-t-il une sensibilité féminine perceptible dans certaines œuvres d’art ? Autant de questions abordées dans cette conférence à partir d’exemples précis nous permettant notamment d’appréhender comment la femme muse ou modèle devient elle-même artiste. Cette conférence est préparée et présentée par Anne-Virginie Diez. Née en 1978 à Strasbourg, historienne de l’art, spécialiste de l’art contemporain et plus précisément de la sculpture des XXe et XXIe siècles, Anne-Virginie Diez est chargée de projets territoriaux et de la diffusion au FRAC Alsace. Elle est également conférencière indépendante et intervient notamment au Musée Würth France Erstein. Elle organise aussi des projets culturels dans le milieu associatif en qualité de commissaire d’exposition.

Conférence d’Anne-Virginie Diez sur le thème des artistes femmes dans l’histoire de l’art – places limitées

