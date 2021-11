Conférence : Les armes à énergie dirigée, une logique moralement responsable de dépassement du nucléaire militaire Fréhel, 27 février 2022, Fréhel.

Conférence de Gérard Labaune, Ingénieur.

Depuis le XV siècle, l’improbable supériorité de l’Occident s’est appuyée sur une stratégie de course à l’armement ; stratégie qui semble aujourd’hui avoir atteint ses limites, qu’elles soient techniques, géopolitiques et, même, morales.

Les armes à énergie dirigée apparaissent comme une solution, peut-être inespérée, pour maintenir une souveraineté de l’Occident en évitant une catastrophe nucléaire. La guerre des étoiles lancée en 1983 par Ronald Reagan était prémonitoire, mais prématurée scientifiquement et techniquement. Sa logique a gardé toute sa valeur, la technique actuelle permet son émergence. La présentation visera à expliquer en quoi c’est possible, en quoi c’est souhaitable.

