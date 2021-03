Royan Salle Jean Gabin Royan CONFÉRENCE Les architectures urbaines de la pandémie au cinéma Salle Jean Gabin Royan Catégorie d’évènement: Royan

Les phénomènes épidémiques sont une constante dans l’histoire de la civilisation depuis le début et l’actuelle société globalisée à l’âge de l’Anthropocène, caractérisée par une mobilité et par des réseaux de transports jamais vus auparavant. En ce sens, l’imaginaire cinématographique des épidémies, traversant différents genres et codes esthétiques et narratifs, est un moyen précieux pour sonder nos rapports culturels à ce type d’évènements. À travers une série d’extraits, cette conférence proposera une réflexion sur cet imaginaire, en le situant géographiquement au cœur de nos espaces de vie principaux : les villes. De quelle manière le cinéma a mis en scène les architectures contemporaines de la pandémie ? Qu’est-ce que les films des épidémies peuvent nous apprendre sur l’urbain contemporain à l’âge de l’Anthropocène ?

Par Alfonso Pinto, géographe, École Urbaine de Lyon, Université de Lyon Salle Jean Gabin 112 Rue Gambetta, Royan Royan

