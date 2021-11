Conférence : les architectes Dauvergne et Châteauroux, le territoire et la ville Châteauroux, 4 décembre 2021, Châteauroux.

Conférence : les architectes Dauvergne et Châteauroux, le territoire et la ville Châteauroux

2021-12-04 15:00:00 – 2021-12-04 16:30:00

Châteauroux 36000

3 EUR Alfred Dauvergne (1824-1885) et ses fils Henry (1848-1917) et Louis (1852-1937) furent successivement architectes départementaux de l’Indre. Durant cette période, leur agence fut la plus active du département et œuvra avec succès à travers les commandes publiques, religieuses, industrielles et privées. Châteauroux fut au cœur de leur action et, aujourd’hui encore, la ville comporte un grand nombre de réalisations Dauvergne. Ainsi, depuis la construction du palais de justice jusqu’à la restauration du château Raoul, tout en évoquant les péripéties de l’église Saint-André, cette conférence proposera de découvrir l’action de ces trois architectes berrichons à travers l’exemple de leurs chantiers castelroussins phares et d’autres méconnus.

Lors de ce nouveau « Samedi conférence », Olivier Prisset, docteur en histoire de l’art contemporain et chargé d’enseignement à l’université de Tours, présentera la passionnante histoire des architectes Dauvergne, père et fils et leurs nombreuses réalisations.

+33 2 54 34 10 74

Alfred Dauvergne (1824-1885) et ses fils Henry (1848-1917) et Louis (1852-1937) furent successivement architectes départementaux de l’Indre. Durant cette période, leur agence fut la plus active du département et œuvra avec succès à travers les commandes publiques, religieuses, industrielles et privées. Châteauroux fut au cœur de leur action et, aujourd’hui encore, la ville comporte un grand nombre de réalisations Dauvergne. Ainsi, depuis la construction du palais de justice jusqu’à la restauration du château Raoul, tout en évoquant les péripéties de l’église Saint-André, cette conférence proposera de découvrir l’action de ces trois architectes berrichons à travers l’exemple de leurs chantiers castelroussins phares et d’autres méconnus.

Châteauroux Berry tourisme

Châteauroux

dernière mise à jour : 2021-10-25 par