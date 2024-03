Conférence : les arbres, entre fragilité et immortalité Le Majorat Villeneuve-Tolosane, vendredi 3 mai 2024.

Conférence : les arbres, entre fragilité et immortalité Une conférence sur les arbres à Villeneuve-Tolosane par Boris Presseq, botaniste du Muséum de Toulouse. Vendredi 3 mai, 20h30 Le Majorat Gratuit sans inscription

Conférence gratuite à Villeneuve-Tolosane sur les arbres.

Par Boris Presseq, botaniste du Muséum de Toulouse, vendredi 3 mai à 20h30 à la salle Le Majorat.

D’une incroyable longévité, les arbres se présentent dans la nature et dans nos jardins sous de nombreuses formes de vie. Souffrant d’un manque de considération dans nos sociétés coupées d’une nature libre et sauvage, nous avons tout à gagner à respecter leur développement et leur majesté ne serait-ce que pour les nombreux services qu’ils nous rendent.

En partenariat avec la Ville de Villeneuve-Tolosane, dans le cadre des Fêtes de la Nature du 29 avril au 12 mai 2024.

Date et horaire :

Vendredi 3 mai à 20h30

+ d’infos :

Gratuit sans inscription

Tout public

Durée : 2 h

Lieu : salle Le Majorat à Villeneuve-Tolosane

Crédit image : Canva

Le Majorat 3 bd des Écoles 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

