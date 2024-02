Conférence « Les arabismes dans la langue bretonne » Moëlan-sur-Mer, samedi 23 mars 2024.

Conférence « Les arabismes dans la langue bretonne » Moëlan-sur-Mer Finistère

Proposée par l’association Pregomp Asambles, avec Michel Mermet, docteur en celtique, chercheur membre associé au Celtic-BLM (Bretagne et Langues Minoritaires) Rennes 2.

Michel Mermet est l’auteur des livres « Goulavarioù Albert Boché contribution au lexique breton » et « An diwyezhegezh abred er skol » (le bilinguisme précoce à l’école), édités aux éditions Skoliuz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:30:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Médiathèque Ellipse

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne pregomp.asambles@live.fr

