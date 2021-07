Fontvieille Eden Cinéma Fontvieille Bouches-du-Rhône, Fontvieille Conférence : Les aqueducs et la meunerie de Barbegal et les fouilles de la période romaine Eden Cinéma Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Conférence : Les aqueducs et la meunerie de Barbegal et les fouilles de la période romaine Eden Cinéma Fontvieille, 18 septembre 2021, Fontvieille. Conférence : Les aqueducs et la meunerie de Barbegal et les fouilles de la période romaine

Eden Cinéma Fontvieille, le samedi 18 septembre à 17:30

Conférence: Les aqueducs et la meunerie de Barbegal et les fouilles de la période romaine avec Claude Sentès,ancien directeur Musée d’Arles antique.

Entrée libre

Conférence: Les aqueducs et la meunerie de Barbegal et les fouilles de la période romaine par Claude Sentès, ancien directeur Musée d’Arles antique. Eden Cinéma Fontvieille Grand Rue 13990 Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Autres Lieu Eden Cinéma Fontvieille Adresse Grand Rue 13990 Fontvieille Ville Fontvieille lieuville Eden Cinéma Fontvieille Fontvieille