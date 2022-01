conférence : les années Lip de 1867 à 1960 Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Le mardi 1e février 2022 à 15h se déroulera une conférence dans la salle Proudhon au Kursaal. Cette conférence aura pour thème, « les années LIP de 1867 à 1960, de la boucle aux chaprais ». Vous entendrez des histoire et témoignages tout au long de la conférence. Organisé par « les bains douches battant » vous pouvez les contacter au 03 81 41 57 58 ou sur leur facebook : Bains Douches Battant

