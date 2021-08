Metz Synagogue consistoriale Metz, Moselle Conférence : « Les animaux dans la Bible » Synagogue consistoriale Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

le dimanche 19 septembre à 15:00

Synagogue consistoriale, le dimanche 19 septembre à 15:00 Gratuit. Entrée libre. Conférence à l’Oratoire Paul Lazarus.

Par le Dr. Bruno FISZON, Grand Rabbin de la Moselle, auteur d’un ouvrage consacré aux animaux dans la Bible. Synagogue consistoriale 39 rue Elie Bloch, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

