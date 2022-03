Conférence “Les Andes, montagne mythique : de l’Équateur à la Terre de Feu ” Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton

Conférence “Les Andes, montagne mythique : de l’Équateur à la Terre de Feu ” Lanton, 19 mars 2022, Lanton. Conférence “Les Andes, montagne mythique : de l’Équateur à la Terre de Feu ” Maison des Associations et de la Jeuness 25 Avenue David de Vignerte Lanton

2022-03-19 – 2022-03-19 Maison des Associations et de la Jeuness 25 Avenue David de Vignerte

Lanton Gironde Lanton EUR L’association Lanton Informatique Pour Tous a invité à Lanton Marie Claire PRAT, Docteur en géographie et aménagement, Maître de Conférences honoraire de l’Université de Bordeaux, à venir faire une conférence à Lanton sur “Les Andes, montagne mythique : de l’Équateur à la Terre de Feu “.

Des places sont disponibles, sur invitation, pour respecter le nombre de places maximum imposé. L’association Lanton Informatique Pour Tous a invité à Lanton Marie Claire PRAT, Docteur en géographie et aménagement, Maître de Conférences honoraire de l’Université de Bordeaux, à venir faire une conférence à Lanton sur “Les Andes, montagne mythique : de l’Équateur à la Terre de Feu “.

Des places sont disponibles, sur invitation, pour respecter le nombre de places maximum imposé. +33 5 56 60 32 04 L’association Lanton Informatique Pour Tous a invité à Lanton Marie Claire PRAT, Docteur en géographie et aménagement, Maître de Conférences honoraire de l’Université de Bordeaux, à venir faire une conférence à Lanton sur “Les Andes, montagne mythique : de l’Équateur à la Terre de Feu “.

Des places sont disponibles, sur invitation, pour respecter le nombre de places maximum imposé. © Ville de Lanton

Maison des Associations et de la Jeuness 25 Avenue David de Vignerte Lanton

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lanton Autres Lieu Lanton Adresse Maison des Associations et de la Jeuness 25 Avenue David de Vignerte Ville Lanton lieuville Maison des Associations et de la Jeuness 25 Avenue David de Vignerte Lanton Departement Gironde

Lanton Lanton Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanton/

Conférence “Les Andes, montagne mythique : de l’Équateur à la Terre de Feu ” Lanton 2022-03-19 was last modified: by Conférence “Les Andes, montagne mythique : de l’Équateur à la Terre de Feu ” Lanton Lanton 19 mars 2022 Gironde Lanton

Lanton Gironde