Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône Cuges-les-Pins Charbonnier, chaufournier, enguentier, gemmeur, péguier, tous ces anciens métiers de la colline passés en revue afin d’en perpétuer la mémoire. Lors de vos prochaines randonnées, vous pourrez ainsi imaginer et visualiser le travail qui s’accomplissait dans les collines, en découvrant au détour d’un chemin les vestiges d’anciens fours ou charbonnières. En collaboration avec le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, Raoul Decugis, expert en patrimoine de la Sainte-Baume vous propose d’assister à une conférence sur les anciens métiers de la colline. accueil@pnr-saintebaume.fr +33 4 42 72 35 22 http://www.pnr-saintebaume.fr/ Charbonnier, chaufournier, enguentier, gemmeur, péguier, tous ces anciens métiers de la colline passés en revue afin d’en perpétuer la mémoire. Lors de vos prochaines randonnées, vous pourrez ainsi imaginer et visualiser le travail qui s’accomplissait dans les collines, en découvrant au détour d’un chemin les vestiges d’anciens fours ou charbonnières. Cuges-les-Pins

