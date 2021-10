Rambluzin-et-Benoite-Vaux Rambluzin-et-Benoite-Vaux Meuse, Rambluzin-et-Benoite-Vaux CONFERENCE : LES ANCIENNES ABBAYES PREMONTREES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MEUSE Rambluzin-et-Benoite-Vaux Rambluzin-et-Benoite-Vaux Catégories d’évènement: Meuse

Rambluzin-et-Benoite-Vaux

CONFERENCE : LES ANCIENNES ABBAYES PREMONTREES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MEUSE Rambluzin-et-Benoite-Vaux, 24 octobre 2021, Rambluzin-et-Benoite-Vaux. CONFERENCE : LES ANCIENNES ABBAYES PREMONTREES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MEUSE 2021-10-24 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-24

Rambluzin-et-Benoite-Vaux Meuse Rambluzin-et-Benoite-Vaux Jean-Luc DEMANDRE retracera l’histoire des anciennes abbayes prémontrées dans le territoire meusien. De nombreuses photos seront projetées. Conférence organisée à l’occasion du 9e centenaire de la création de l’ordre de Prémontré par saint Norbert.

Entrée libre mais réservation obligatoire au 03 29 84 50 00. Sur place, présentation du Pass sanitaire. cdm@cdm55.fr +33 3 29 84 50 00 Connaissance de la Meuse dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT VAL DE MEUSE – VOIE SACREE

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Rambluzin-et-Benoite-Vaux Autres Lieu Rambluzin-et-Benoite-Vaux Adresse Ville Rambluzin-et-Benoite-Vaux lieuville 48.97806#5.35072