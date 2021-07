Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados, Trouville-sur-Mer Conférence Les Amis du Musée Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Conférence Les Amis du Musée Trouville-sur-Mer, 12 août 2021-12 août 2021, Trouville-sur-Mer. Conférence Les Amis du Musée 2021-08-12 20:30:00 – 2021-08-12 Promenade des Planches Piscine municipale de Trouville-sur-Mer

L'AMT et le Musée Villa Montebello organisent une rencontre festive avec tous les trouvillais qui souhaitent évoquer ce lieu emblématique de la « Piscine bleue (1934-1982)». « Un rendez-vous Souvenir, Mémoire collective : souvenirs de la piscine bleue (1934-1982) » pour nous retrouver, partager témoignages et souvenirs. Une rencontre où nous vous présenterons des documents d'archives, photos, revues, les airs qui ont fait danser, où nous revivrons les concours de l'époque… Par Mireille Grosjean, Sylvie Ancelot et Karl Laurent. Entrée libre.

