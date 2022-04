CONFÉRENCE LES AMÉRICAINS DU 168TH RIUS A BADONVILLER Badonviller Badonviller Catégories d’évènement: Badonviller

Badonviller Meurthe-et-Moselle Badonviller Meurthe-et-Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes Conférence sur les Américains du 168th RIUS à Badonviller par Jean Bouzenot de l’association Guerre en Vosges. guerre-en-vosges@orange.fr +33 3 29 41 72 63 MT Lunévillois

