Conférence : “Les Albigeois en Périgord” Saint-Marcel-du-Périgord, 19 mars 2022, Saint-Marcel-du-Périgord.

Conférence : “Les Albigeois en Périgord” Saint-Marcel-du-Périgord

2022-03-19 – 2022-03-19

Saint-Marcel-du-Périgord Dordogne Saint-Marcel-du-Périgord

Conférence : Monsieur Jean-Claude Dugros, nous présentera l’histoire des Albigeois et sa spécialité en Périgord (durée 1h). Une séance de dédicace aura lieu lors de l’apéritif clôturant la journée. Gratuit pour les adhérents. Pour les non adhérents 5€.

Pensez à vous munir de votre passe sanitaire et de votre masque.

+33 5 53 61 08 55

©Joffrey_Revoy_-_Office_de_Tourisme_des_Bastides_02_

Saint-Marcel-du-Périgord

dernière mise à jour : 2022-03-09 par