Conférence “Les agricultures biologiques dans la Drôme (1980-2010)” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Conférence “Les agricultures biologiques dans la Drôme (1980-2010)” Valence, 18 mai 2022, Valence. Conférence “Les agricultures biologiques dans la Drôme (1980-2010)” Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence

2022-05-18 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-18 Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention

Valence Drôme Alors que de nombreuses disciplines étudient l’agriculture biologique, l’histoire est en retrait. Cette conférence présente un travail historique qui en est à ses débuts. +33 4 75 82 44 80 https://archives.ladrome.fr/ Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Ville Valence lieuville Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Conférence “Les agricultures biologiques dans la Drôme (1980-2010)” Valence 2022-05-18 was last modified: by Conférence “Les agricultures biologiques dans la Drôme (1980-2010)” Valence Valence 18 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme