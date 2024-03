Conférence Les Académiciens d’Oloron Sainte-Marie Rue de l’Intendant d’Etigny Oloron-Sainte-Marie, samedi 13 avril 2024.

En cette année 2024, l’Académie De Béarn aura 100 ans. Héritière de sa lointaine devancière l’Académie du 18ème siècle, elle fut fondée en 1924 par quelques personnalités remarquables dont Louis Barthou. Celles-ci, à la fois littérateurs, politiciens mais béarnaises de cœur comme d’esprit, voulaient « mettre en valeur une élite de littérateurs d’artistes et de savants ».

Pour fêter son centenaire, l’Académie de Béarn organise des manifestations par un cycle de conférences et de rencontres dans la plupart des cantons du Béarn. Elle souhaite mettre à l’honneur les 200 personnalités et les 10 présidents qui ont fait son histoire.

A Oloron Sainte-Marie, l’Académie de Béarn vous propose une conférence sur les académiciens Louis Barthou, Tristan Derème, Paul de Lagor et Guy Ebrard. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:30:00

fin : 2024-04-13 19:00:00

Rue de l’Intendant d’Etigny Auditorium Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine villa.bedat@hautbearn.fr

