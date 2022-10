CONFÉRENCE : Les 70 ans du Zoo d’Amiens Amiens, 17 octobre 2022, Amiens.

CONFÉRENCE : Les 70 ans du Zoo d’Amiens

50 rue Riolan Amiens Somme

2022-10-17 18:15:00 – 2022-10-17

Amiens

Somme

0 0 [CONFÉRENCE] « Les 70 ans du Zoo d’Amiens » présentée par Pierre BOUTHORS.

Conférence proposée par les Archives municipales d’Amiens le 17 octobre 2022, à 18h15 à l’espace Dewailly.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles

De tous temps, et sur presque tous les continents, les hommes se sont constitués des collections d’animaux. Si la ménagerie royale affirme le pouvoir du souverain, elle se démocratise au début du XIXème siècle et participe à l’essor des connaissances scientifiques. Ouverte au grand public, la ménagerie devient jardin zoologique et les visiteurs y découvrent d’étranges animaux issus des possessions coloniales. C’est dans ce contexte que le zoo d’Amiens ouvre ses portes le 22 mai 1952 sur la Petite Hotoie.

Depuis 70 ans, des générations d’Amiénois, toutes classes sociales confondues, ont fréquenté ce lieu. Objet patrimonial questionnant, ce zoo urbain possède une histoire riche et complexe. Elle reflète l’évolution des relations de l’Homme au monde animal, nous révèle le rapport des habitants d’Amiens à leurs loisirs, mais témoigne aussi des permanences et des mutations de tout un quartier structuré autour du parc de la Hotoie.

Le conférencier :

Après des études d’Histoire-géographie, Pierre Bouthors est diplômé d’un Master 2 en Ecologie à l’Université de Picardie Jules Verne. Il intègre ensuite le parc zoologique d’Amiens métropole en qualité de médiateur scientifique et culturel.

