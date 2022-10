Conférence : Les 7 vies de Serge Reggiani Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Deux-Svres

Conférence : Les 7 vies de Serge Reggiani Chef-Boutonne, 28 octobre 2022, Chef-Boutonne. Conférence : Les 7 vies de Serge Reggiani

Avenue des Fils Fouquaud Salle Raymond Quiard Chef-Boutonne Deux-Svres Salle Raymond Quiard Avenue des Fils Fouquaud

2022-10-28 19:00:00 – 2022-10-28

Salle Raymond Quiard Avenue des Fils Fouquaud

Chef-Boutonne

Deux-Svres EUR 5 5 Conférence : Les 7 vies de Serge Reggiani ou le fabuleux destin de cet homme aux talents multiples Vendredi 28 octobre à 19h salle Raymond Quiard à Chef-Boutonne 2022, année du centenaire de la naissance de Serge Reggiani Pourquoi et comment cet enfant italien, émigré en France dans les années 30, est-il devenu un comédien célèbre et un des plus grands acteurs du cinéma français ? Pourquoi et comment a-t-il réussi à percer dans la chanson à l’âge de quarante-trois ans en pleine période yéyé ? Tout public Spectacle le 29 octobre à La Chapelle Pouilloux

Spectacle + conférence : 15€

Conférence 5€ / Spectacle : à partir de 8 à 12€ Billetterie : Office de Tourisme du Pays Mellois 05 49 29 15 10 Conférence : Les 7 vies de Serge Reggiani ou le fabuleux destin de cet homme aux talents multiples Vendredi 28 octobre à 19h salle Raymond Quiard à Chef-Boutonne 2022, année du centenaire de la naissance de Serge ReggianiTout public Spectacle le 29 octobre à La Chapelle Pouilloux pixabay

Salle Raymond Quiard Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Chef-Boutonne, Deux-Svres Autres Lieu Chef-Boutonne Adresse Chef-Boutonne Deux-Svres Salle Raymond Quiard Avenue des Fils Fouquaud Ville Chef-Boutonne lieuville Salle Raymond Quiard Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Departement Deux-Svres

Conférence : Les 7 vies de Serge Reggiani Chef-Boutonne 2022-10-28 was last modified: by Conférence : Les 7 vies de Serge Reggiani Chef-Boutonne Chef-Boutonne 28 octobre 2022 Avenue des Fils Fouquaud Salle Raymond Quiard Chef-Boutonne Deux-Svres Chef-Boutonne Deux-Svres

Chef-Boutonne Deux-Svres