Le Havre Seine-Maritime Organisé par le Centre Havrais de Recherche Historique. Conférence : Les 50 ans de création des CLEC (Centres de Loisirs et d’Échanges Culturels), par Jacques Defortescu. “Pendant 25 ans, de 1971 à 996, se déroule dans notre ville du Havre une vie culturelle intense, tout à fait singulière, très liée à l’éducation populaire. Une stratégie culturelle populaire originale qui se traduisit par la création collective des Centres de Loisirs et d’Échanges Culturels (CLEC). A l’occasion du 50ème anniversaire de leur création, nous vous proposons de revenir sur cette période havraise qui marqua son époque et la population de notre ville”. Le vendredi 29 avril à 18h15, à la Bibliothèque Niemeyer.

Organisé par le Centre Havrais de Recherche Historique. Conférence : Les 50 ans de création des CLEC (Centres de Loisirs et d'Échanges Culturels), par Jacques Defortescu. "Pendant 25 ans, de 1971 à 996, se déroule dans notre ville du Havre une vie culturelle intense, tout à fait singulière, très liée à l'éducation populaire. Une stratégie culturelle populaire originale qui se traduisit par la création collective des Centres de Loisirs et d'Échanges Culturels (CLEC). A l'occasion du 50ème anniversaire de leur création, nous vous proposons de revenir sur cette période havraise qui marqua son époque et la population de notre ville". Le vendredi 29 avril à 18h15, à la Bibliothèque Niemeyer.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

