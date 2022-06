Conférence Les 5 blessures de l’âme

2022-06-11 – 2022-06-11 Pendant les premières années de la vie, nous avons tous subit une ou deux de ces blessures. Une fois identifiées, découvrez les moyens d’agir pour votre guérison.



Conférence animée par Frédérique LeCann, psychologue Apprenez à reconnaître les cinq blessures de l’âme qui vous empêchent d’être vous-même. Pendant les premières années de la vie, nous avons tous subit une ou deux de ces blessures. Une fois identifiées, découvrez les moyens d’agir pour votre guérison.



Conférence animée par Frédérique LeCann, psychologue

